Алішер Усманов став новим президентом Міжнародної федерації фехтування

Українська фехтувальник Ольга Харлан на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters

Один із найбагатших і найвпливовіших людей в Росії Алішер Усманов очолив Міжнародну федерацію фехтування. Бізнесмен повернув посаду, яку обіймав до повномасштабного вторгнення до України.

Про призначення Усманова повідомили росЗМІ.

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Алішер Усманов. Фото: росЗМІ

Новий глава FIE

За інформацією джерела, 71-річного Усманова у Ташкенті обрали новим президентом FIE.

Усманов під час виборів обійшов президента Шведської федерації фехтування Отто Дракенберга.

За Усманова віддали 120 голосів, а за Дракенберга — 26.

Зазначимо, що Усманов раніше очолював FIE з 2008 року, але залишив організацію після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Усманов, який володіє активами у металургії, телекомунікаційному бізнесі та у сфері IT на суму понад 14 млрд доларів, досі перебуває під санкціями Євросоюзу та Великої Британії.

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