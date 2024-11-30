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Росіянин став президентом Міжнародної федерації фехтування

30 листопада 2024 16:12
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Алішер Усманов став новим президентом Міжнародної федерації фехтування
Українська фехтувальник Ольга Харлан на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Один із найбагатших і найвпливовіших людей в Росії Алішер Усманов очолив Міжнародну федерацію фехтування. Бізнесмен повернув посаду, яку обіймав до повномасштабного вторгнення до України.

Про призначення Усманова повідомили росЗМІ.

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Алішер Усманов. Фото: росЗМІ

Новий глава FIE

За інформацією джерела, 71-річного Усманова у Ташкенті обрали новим президентом FIE.

Усманов під час виборів обійшов президента Шведської федерації фехтування Отто Дракенберга.

За Усманова віддали 120 голосів, а за Дракенберга — 26.

Зазначимо, що Усманов раніше очолював FIE з 2008 року, але залишив організацію після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Усманов, який володіє активами у металургії, телекомунікаційному бізнесі та у сфері IT на суму понад 14 млрд доларів, досі перебуває під санкціями Євросоюзу та Великої Британії.

Нагадаємо, український голкіпер Анатолій Трубін демонстративно не потиснув руку росіянину Олександру Головіну перед матчем Ліги чемпіонів із "Монако".

Головний тренер "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола заговорив про свою відставку після п'яти матчів без перемог.

Білий футболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський показав свою нову дівчину.

Фехтування збірна України з фехтування FIE фехтування на рапірі Алішер Усманов

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17:36 Поліція Грузії розганяє протестувальників новим методом — деталі

17:30 Польща збудує "щит" на кордоні з Україною та Росією — фото

17:25 Космічні ціни — який овоч подорожчав майже на 50%

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

17:15 Затори та черги на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені

17:08 ЗСУ ліквідували дві колони російської техніки — ефектне відео

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