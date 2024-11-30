Алишер Усманов стал новым президентом Международной федерации фехтования

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters

Один из самых богатых и влиятельных людей в России Алишер Усманов возглавил Международную федерацию фехтования. Бизнесмен вернул должность, которую занимал до полномасштабного вторжения в Украину.

О назначении Усманова сообщили росСМИ.

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Алишер Усманов. Фото: росСМИ

Новый глава FIE

По информации источника, 71-летнего Усманова в Ташкенте избрали новым президентом FIE.

Усманов на выборах обошел президента Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг.

За Усманова отдали 120 голосов, а за Дракенберга — 26.

Отметим, что Усманов ранее возглавлял FIE с 2008 года, но покинул организацию после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Усманов, который владеет активами в металлургии, телекоммуникационном бизнесе и в сфере IT на суму более 14 млрд долларов, до сих пор находится под санкциями Евросоюза и Великобритании.

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