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Россиянин стал президентом Международной федерации фехтования

30 ноября 2024 16:12
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Алишер Усманов стал новым президентом Международной федерации фехтования
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Один из самых богатых и влиятельных людей в России Алишер Усманов возглавил Международную федерацию фехтования. Бизнесмен вернул должность, которую занимал до полномасштабного вторжения в Украину.

О назначении Усманова сообщили росСМИ.

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Алишер Усманов. Фото: росСМИ

Новый глава FIE

По информации источника, 71-летнего Усманова в Ташкенте избрали новым президентом FIE.

Усманов на выборах обошел президента Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг.

За Усманова отдали 120 голосов, а за Дракенберга — 26.

Отметим, что Усманов ранее возглавлял FIE с 2008 года, но покинул организацию после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Усманов, который владеет активами в металлургии, телекоммуникационном бизнесе и в сфере IT на суму более 14 млрд долларов, до сих пор находится под санкциями Евросоюза и Великобритании.

Напомним, украинский голкипер Анатолий Трубин демонстративно не пожал руку россиянину Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов с "Монако".

Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола заговорил о своей отставке после пяти матчей без побед.

Бівший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский показал свою новую девушку.

Фехтование сборная Украины по фехтованию FIE фехтование на рапире Алишер Усманов

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