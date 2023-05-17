Російський тенісист Рубльов брудно вилаявся під час важливої гри

Андрій Рубльов незадоволений своєю грою. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Олімпійський чемпіон-2020 Андрій Рубльов опинився в епіцентрі скандалу на турнірі ATP у Римі. Росіянин не зміг гідно зазнати поразки від Янніка Ганфманна.

Рубльов почав лаятись прямо на тенісному корті, а потім посперечався з суддею, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Tennis TV.

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Російський тенісист Андрій Рубльов (6 номер у рейтингу ATP) невдало виступив у 1/8 турніру ATP 1000 Italian Open у Римі. Німець Яннік Ганфманн (101 номер ATP) переграв суперника у трьох сетах із рахунком 7:6(5), 4:6, 6:3.

Андрій Рубльов на корті. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Що трапилося на корті?

За рахунку 2:2 у третьому сеті росіянин не влучив по м'ячу в ігровій ситуації. Йому завадив трос. Це викликало бурхливу реакцію у Рубльова, який дозволив собі вилаятися на корті.

"Та б***ь н***й с**а", — закричав російський тенісист. Після цього він додав: "Як? То лінія, то трос — і так щоразу".

Суддя на матчі виніс попередження тенісистові. Рубльов почав виправдовуватися і запевняти, що не лаявся. Росіянин заявив, що говорив про трос та лінію, яку перетнув м'яч.

Арбітр не відреагував на цю тираду спортсмена. Він вніс запис про попередження Рубльова до звіту про гру. Дисциплінарну комісію може оштрафувати росіянина після перегляду епізоду.

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