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Российский теннисист Рублев грязно выругался во время важной игры

17 мая 2023 12:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Российский теннисист Рублев грязно выругался во время важной игры
Андрей Рублев недоволен своей игрой. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Олимпийский чемпион-2020 Андрей Рублев оказался в эпицентре скандала на турнире ATP в Риме. Россиянин не смог достойно принять поражение от Янника Ганфманна. 

Рублев начал ругаться прямо на теннисном корте, а затем поспорил с судьей, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tennis TV

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Российский теннисист Андрей Рублев (6 номер в рейтинге ATP) неудачно выступил в 1/8 турнира ATP 1000 Italian Open в Риме. Немец Янник Ганфманн (101 номер ATP) переиграл соперника в трех сетах со счетом 7:6(5), 4:6, 6:3. 

Андрей Рублев
Андрей Рублев на корте. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Что случилось на корте? 

При счете 2:2 в третьем сете россиянин не попал по мячу в игровой ситуации. Ему помешал трос. Это вызвало бурную реакцию у Рублева, который позволил себе выругаться прямо на корте. 

"Да б***ь н***й с**а", — закричал российский теннисист. После этого он добавил: "Как? То линия, то трос — и так каждый раз".

Судья на матче вынес предупреждение теннисисту. Рублев начал оправдываться и заверять, что не ругался. Россиянин заявил, что говорил про трос и линию, которую пересек мяч. 

Арбитр не отреагировал на эту тираду спортсмена. Он внес запись о предупреждении Рублева в отчет об игре. Дисциплинарная комиссия может оштрафовать россиянина после просмотра эпизода. 

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