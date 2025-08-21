Альпіністка Наговіцина застрягла без їжі та води вже тиждень

Наталія Наговіцина позує під час сходження на вершину. Фото: Instagram

Російська альпіністка Наталія Наговіцина застрягла на Піку Перемоги в Киргизстані. Уже понад тиждень вона перебуває на висоті в 7 000 метрів.

У жінки зламана нога, закінчилися їжа та вода, зв'язок відсутній. Спроби порятунку не зустріли успіху через складні погодні умови та рельєф, повідомляють російські ЗМІ.

Вертольоти, включно з Мі-8 та Мі-17, намагалися дістатися до альпіністки, але через сильний вітер та турбулентність змушені були здійснити жорсткі посадки, що поставило під загрозу саму евакуацію. Евакуаційні рейси тривали тільки до поліпшення погодних умов, які залишаються вкрай нестабільними.

Наталія Наговіцина на вершині. Фото: Instagram

Наговіцина може назавжди залишитися на вершині

Рятувальники з Киргизстану добираються до жінки пішки: шлях із базового табору на 4 000 м до неї може зайняти два-три дні. Через низьку температуру, вітер, розбитий рельєф та розряджене повітря, навіть короткочасний підйом стає надскладним випробуванням.

Президент Федерації альпінізму Киргизстану Едуард Кубатов заявив, що шанси на порятунок не перевищують 10 %. Він розповів, що організм на цій висоті втрачає по 10-12 % життєвого ресурсу щодня, і фізичний стан жінки стрімко погіршується.

