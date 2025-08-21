Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Російську альпіністку кинули помирати на відомій горі

Російську альпіністку кинули помирати на відомій горі

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 14:17
Альпіністка Наговіцина застрягла без їжі та води вже тиждень
Наталія Наговіцина позує під час сходження на вершину. Фото: Instagram

Російська альпіністка Наталія Наговіцина застрягла на Піку Перемоги в Киргизстані. Уже понад тиждень вона перебуває на висоті в 7 000 метрів.

У жінки зламана нога, закінчилися їжа та вода, зв'язок відсутній. Спроби порятунку не зустріли успіху через складні погодні умови та рельєф, повідомляють російські ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Вертольоти, включно з Мі-8 та Мі-17, намагалися дістатися до альпіністки, але через сильний вітер та турбулентність змушені були здійснити жорсткі посадки, що поставило під загрозу саму евакуацію. Евакуаційні рейси тривали тільки до поліпшення погодних умов, які залишаються вкрай нестабільними.

Наталья Наговицына
Наталія Наговіцина на вершині. Фото: Instagram

Наговіцина може назавжди залишитися на вершині

Рятувальники з Киргизстану добираються до жінки пішки: шлях із базового табору на 4 000 м до неї може зайняти два-три дні. Через низьку температуру, вітер, розбитий рельєф та розряджене повітря, навіть короткочасний підйом стає надскладним випробуванням.

Президент Федерації альпінізму Киргизстану Едуард Кубатов заявив, що шанси на порятунок не перевищують 10 %. Він розповів, що організм на цій висоті втрачає по 10-12 % життєвого ресурсу щодня, і фізичний стан жінки стрімко погіршується.

Нагадаємо, легкоатлетка Нікола Оліслагерс розповіла, як дощ допоміг їй перемогти Ярославу Магучіх та інших суперниць.

Світова рекордсменка Софія Гречко поділилася кадрами нової спокусливої фотосесії на відпочинку.

Юлія Левченко готується до найважливішого старту сезону — на що українка розраховує у фіналі Діамантової ліги.

спорт Киргизстан рятувальники альпінізм російські спортсмени
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації