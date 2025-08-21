Альпинистка Наговицына застряла без еды и воды уже неделю

Российскую альпинистку бросили умирать на известной горе
Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на Пике Победы в Кыргызстане. Уже больше недели она находится на высоте в 7 000 метров.
У женщины сломана нога, закончились еда и вода, связь отсутствует. Попытки спасения не встретили успеха из-за сложных погодных условий и рельефа, сообщают российские СМИ.
Вертолеты, включая Ми‑8 и Ми‑17, пытались добраться до альпинистки, но из-за сильного ветра и турбулентности вынуждены были совершить жесткие посадки, что поставило под угрозу саму эвакуацию. Эвакуационные рейсы продолжались только до улучшения погодных условий, которые остаются крайне нестабильными.
Наговицына может навсегда остаться на вершине
Спасатели из Кыргызстана добираются к женщине пешком: путь из базового лагеря на 4 000 м до нее может занять два–три дня. Из-за низкой температуры, ветра, разбитого рельефа и разряженного воздуха, даже кратковременный подъем становится сложнейшим испытанием.
Президент Федерации альпинизма Кыргызстана Эдуард Кубатов заявил, что шансы на спасение не превышают 10 %. Он рассказал, что организм на этой высоте теряет по 10–12 % жизненного ресурса ежедневно, и физическое состояние женщины стремительно ухудшается.
