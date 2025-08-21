Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Российскую альпинистку бросили умирать на известной горе

Российскую альпинистку бросили умирать на известной горе

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 14:17
Альпинистка Наговицына застряла без еды и воды уже неделю
Наталья Наговицына позирует при восхождении на вершину. Фото: Instagram

Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на Пике Победы в Кыргызстане. Уже больше недели она находится на высоте в 7 000 метров. 

У женщины сломана нога, закончились еда и вода, связь отсутствует. Попытки спасения не встретили успеха из-за сложных погодных условий и рельефа, сообщают российские СМИ. 

Реклама
Читайте также:

Вертолеты, включая Ми‑8 и Ми‑17, пытались добраться до альпинистки, но из-за сильного ветра и турбулентности вынуждены были совершить жесткие посадки, что поставило под угрозу саму эвакуацию. Эвакуационные рейсы продолжались только до улучшения погодных условий, которые остаются крайне нестабильными. 

Наталья Наговицына
Наталья Наговицына на вершине. Фото: Instagram

Наговицына может навсегда остаться на вершине

Спасатели из Кыргызстана добираются к женщине пешком: путь из базового лагеря на 4 000 м до нее может занять два–три дня. Из-за низкой температуры, ветра, разбитого рельефа и разряженного воздуха, даже кратковременный подъем становится сложнейшим испытанием.

Президент Федерации альпинизма Кыргызстана Эдуард Кубатов заявил, что шансы на спасение не превышают 10 %. Он рассказал, что организм на этой высоте теряет по 10–12 % жизненного ресурса ежедневно, и физическое состояние женщины стремительно ухудшается. 

Напомним, легкоатлетка Никола Олислагерс рассказала, как дождь помог ей победить Ярославу Магучих и других соперниц. 

Мировая рекордсменка София Гречко поделилась кадрами новой соблазнительной фотосессии на отдыхе. 

Юлия Левченко готовится к важнейшему старту сезона — на что украинка рассчитывает в финале Бриллиантовой лиги. 

спорт Кыргызстан спасатели альпинизм российские спортсмены
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации