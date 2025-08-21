Альпинистка Наговицына застряла без еды и воды уже неделю

Наталья Наговицына позирует при восхождении на вершину. Фото: Instagram

Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на Пике Победы в Кыргызстане. Уже больше недели она находится на высоте в 7 000 метров.

У женщины сломана нога, закончились еда и вода, связь отсутствует. Попытки спасения не встретили успеха из-за сложных погодных условий и рельефа, сообщают российские СМИ.

Вертолеты, включая Ми‑8 и Ми‑17, пытались добраться до альпинистки, но из-за сильного ветра и турбулентности вынуждены были совершить жесткие посадки, что поставило под угрозу саму эвакуацию. Эвакуационные рейсы продолжались только до улучшения погодных условий, которые остаются крайне нестабильными.

Наталья Наговицына на вершине. Фото: Instagram

Наговицына может навсегда остаться на вершине

Спасатели из Кыргызстана добираются к женщине пешком: путь из базового лагеря на 4 000 м до нее может занять два–три дня. Из-за низкой температуры, ветра, разбитого рельефа и разряженного воздуха, даже кратковременный подъем становится сложнейшим испытанием.

Президент Федерации альпинизма Кыргызстана Эдуард Кубатов заявил, что шансы на спасение не превышают 10 %. Он рассказал, что организм на этой высоте теряет по 10–12 % жизненного ресурса ежедневно, и физическое состояние женщины стремительно ухудшается.

