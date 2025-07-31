Завещание Лауры Дальмайер шокировало мир

Лаура Дальмайер во время Олимпийских игр. Фото:Reuters/Eric Gaillard

Олимпийская чемпионка и легенда мирового биатлона Лаура Дальмайер погибла в Пакистане во время восхождения на гору Пик Лайла. Инцидент произошел в районе Гилгит-Балтистан на высоте около 5700 метров.

На спортсменку и ее напарницу сошел поток камней, сообщает Reuters.

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Тело Лауры Дальмайер осталось на горе. Спортсменка завершила карьеру в 25 лет, завоевав две золотые олимпийские медали и выиграв Кубок мира. Она также семь раз становилась чемпионкой мира и была одной из самых ярких спортсменок своего поколения. После ухода из спорта она увлеклась альпинизмом и официально работала горным гидом.

Лаура Дальмайер на трассе. Фото: Reuters/Murad Sezer

Последняя воля Лауры Дальмайер

Как сообщают немецкие и пакистанские СМИ, Дальмайер заранее оставила завещание. В нём она просила, чтобы в случае ее гибели в горах никто не пытался эвакуировать тело. По словам чемпионки, жизни других людей не должны быть под угрозой ради спасательной операции.

Родственники подтвердили существование завещания и обратились к общественности с просьбой уважать волю Лауры. Спасательные службы Пакистана заявили, что в сложных погодных условиях операция действительно была бы крайне опасной.

Олимпийский комитет Германии, федерация биатлона и международное альпинистское сообщество выразили соболезнования семье спортсменки и отметили ее мужество, силу духа и уважение к горам.

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