Заповіт Лаури Дальмаєр шокував світ

Лаура Дальмаєр під час Олімпійських ігор. Фото:Reuters/Eric Gaillard

Олімпійська чемпіонка та легенда світового біатлону Лаура Дальмаєр загинула в Пакистані під час сходження на гору Пік Лайла. Інцидент стався в районі Гілгіт-Балтистан на висоті близько 5700 метрів.

На спортсменку та її напарницю зійшов потік каміння, повідомляє Reuters.

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Тіло Лаури Дальмаєр залишилося на горі. Спортсменка завершила кар'єру у 25 років, завоювавши дві золоті олімпійські медалі та вигравши Кубок світу. Вона також сім разів ставала чемпіонкою світу та була однією з найяскравіших спортсменок свого покоління. Після відходу зі спорту вона захопилася альпінізмом і офіційно працювала гірським гідом.

Лаура Дальмаєр на трасі. Фото: Reuters/Murad Sezer

Остання воля Лаури Дальмаєр

Як повідомляють німецькі та пакистанські ЗМІ, Дальмаєр заздалегідь залишила заповіт. У ньому вона просила, щоб у разі її загибелі в горах ніхто не намагався евакуювати тіло. За словами чемпіонки, життя інших людей не повинні бути під загрозою заради рятувальної операції.

Родичі підтвердили існування заповіту і звернулися до громадськості з проханням поважати волю Лаури. Рятувальні служби Пакистану заявили, що в складних погодних умовах операція справді була б вкрай небезпечною.

Олімпійський комітет Німеччини, федерація біатлону та міжнародне альпіністське співтовариство висловили співчуття родині спортсменки та відзначили її мужність, силу духу і повагу до гір.

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