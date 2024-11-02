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Ротань назвав мету Олександрії на сезон та зробив заяву

2 листопада 2024 13:48
Станіслав Костюк - Редактор
Ротань прокоментував чутки про боротьбу Олександрії за чемпіонство
Руслан Ротань (праворуч) та Сергій Кравченко. Фото: instagram.com/fcolexandriya/
Станіслав Костюк - Редактор

Футбольна команда "Олександрія" стала одним із лідерів української Прем'єр-ліги цього сезону. Колишній головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань пояснив, із чим це пов'язано.

Наставник підтвердив, що його підопічні націлені на високі результати, повідомляє Sportarena.

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"Олександрія" посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ після 10 турів. Команда Руслана Ротаня поступається лідеру "Динамо" лише за кількістю додаткових показників. Вболівальники сподіваються, що цього сезону їхня команда побореться за високі місця, і головний тренер підтвердив цю тезу.

Руслан Ротань
Руслан Ротань спостерігає за тренуванням команди. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Що Ротань сказав про мету "Олександрії"

Наставник "жовто-чорних" визнав, що порівняно з минулим сезоном його підопічні змінили мотивацію та підхід до матчів. Команда прислухається до наставника і прагне виконати на полі всі вказівки Ротаня.

Тренер зазначив, що "Олександрія" виграє багато матчів із мінімальним рахунком. У тих поєдинках, у яких ще рік тому команда втрачала очки, цього сезону вона перемагає.

Проте Руслан Ротань додав, що "Олександрії" є ще над чим працювати. Йому хочеться, щоб футболісти отримували задоволення від гри та перемагали з великим рахунком. У такому разі можна буде подумати про місце у трійці найкращих команд УПЛ.

Нагадаємо, захисник "Динамо" Олександр Караваєв може перейти у відомий турецький клуб.

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тренер футбол Руслан Ротань спорт Олександрія

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