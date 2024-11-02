Ротань прокоментував чутки про боротьбу Олександрії за чемпіонство

Ротань назвав мету Олександрії на сезон та зробив заяву
Футбольна команда "Олександрія" стала одним із лідерів української Прем'єр-ліги цього сезону. Колишній головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань пояснив, із чим це пов'язано.
Наставник підтвердив, що його підопічні націлені на високі результати, повідомляє Sportarena.
"Олександрія" посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ після 10 турів. Команда Руслана Ротаня поступається лідеру "Динамо" лише за кількістю додаткових показників. Вболівальники сподіваються, що цього сезону їхня команда побореться за високі місця, і головний тренер підтвердив цю тезу.
Що Ротань сказав про мету "Олександрії"
Наставник "жовто-чорних" визнав, що порівняно з минулим сезоном його підопічні змінили мотивацію та підхід до матчів. Команда прислухається до наставника і прагне виконати на полі всі вказівки Ротаня.
Тренер зазначив, що "Олександрія" виграє багато матчів із мінімальним рахунком. У тих поєдинках, у яких ще рік тому команда втрачала очки, цього сезону вона перемагає.
Проте Руслан Ротань додав, що "Олександрії" є ще над чим працювати. Йому хочеться, щоб футболісти отримували задоволення від гри та перемагали з великим рахунком. У такому разі можна буде подумати про місце у трійці найкращих команд УПЛ.
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