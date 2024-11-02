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Ротань назвал цель Александрии на сезон и сделал заявление

2 ноября 2024 13:48
Станислав Костюк - Редактор
Ротань прокомментировал слухи о борьбе Александрии за чемпионство
Руслан Ротань (справа) и Сергей Кравченко. Фото: instagram.com/fcolexandriya/
Станислав Костюк - Редактор

Футбольная команда "Александрия" стала одним из лидеров украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Бывший главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань объяснил, с чем это связано. 

Наставник подтвердил, что его подопечные нацелены на высокие достижения, сообщает Sportarena

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"Александрия" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ после 10 туров. Команда Руслана Ротаня уступает лидеру "Динамо" только по количеству дополнительных показателей. Болельщики надеются, что в этом сезоне их команда поборется за высокие места, и главный тренер подтвердил этот тезис. 

Руслан Ротань
Руслан Ротань наблюдает за тренировкой команды. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Что Ротань сказал о цели "Александрии" 

Наставник "желто-черных" признал, что по сравнению с прошлых сезоном его подопечные поменяли мотивацию и подход к матчам. Команда прислушивается к наставнику и стремится выполнить на поле все указания Ротаня. 

Тренер отметил, что "Александрия" выигрывает много матчей с минимальным счетом. В тех поединках, в которых еще год назад команда теряла очки, в этом сезоне она побеждает. 

Однако Руслан Ротань добавил, что "Александрии" еще есть над чем работать. Ему хочется, чтобы футболисты получали удовольствие от игры и побеждали с крупным счетом. В таком случае можно будет подумать о месте в тройке лучших команд УПЛ. 

Напомним, защитник "Динамо" Александр Караваев может перейти в известный турецкий клуб. 

Новичок "Динамо" Максим Брагару объяснил, почему редко получает игровую практику в этом сезоне. 

А хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив столкнулся с серьезным наказанием после удаления в матче с "Динамо". 

тренер футбол Руслан Ротань спорт Александрия

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