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Головна Спорт Ротань повернув в Україну відомого легіонера

Ротань повернув в Україну відомого легіонера

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 12:48
Ротань здивував рішенням щодо Макуана в Поліссі
Руслан Ротань спостерігає за тренуванням команди. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Вінгер із Конго Бені Макуана, який значився в оренді в черкаському ЛНЗ, несподівано повернувся в розташування "Полісся". Головний тренер команди Руслан Ротань вирішив особисто оцінити готовність гравця після невдалої підготовки до єврокубків.

У першому матчі Ліги конференцій проти "Санта Коломи" Макуана не потрапив до заявки, повідомляє Telegram-канал "Inside UPL".

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Причиною відсутності Бені Макуана на полі в першій грі проти "Санта Коломи" стали складнощі з візою та пропущені збори в Австрії. Тренерський штаб просто не встиг як слід протестувати його в бойових умовах.

Бени Макуана
Бені Макуана на тренуванні. Фото: instagram.com/benimakouana28/

Проте замість того щоб продовжити оренду або відмовитися від послуг футболіста, Ротань наполіг на його поверненні. Зараз Макуана тренується з дублем, але очікується, що він отримає шанс проявити себе вже на українській землі.

Що відомо про плани Ротаня

За інформацією з клубу, фахівець хоче побачити гравця в справі особисто та в умовах, де може контролювати процес. Це частина стратегії Ротаня: не втрачати жодного потенційно корисного футболіста.

У клубі також обговорюють майбутнє хорватського захисника Матея Матича, якого вже активно пропонують в оренду іншим клубам.

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спорт футбол Руслан Ротань Полісся Бені Макуана
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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