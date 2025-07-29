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Главная Спорт Ротань вернул в Украину известного легионера

Ротань вернул в Украину известного легионера

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 12:48
Ротань удивил решением по Макуана в Полесье
Руслан Ротань наблюдает за тренировкой команды. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Вингер из Конго Бени Макуана, который числился в аренде в черкасском ЛНЗ, неожиданно вернулся в расположение "Полесья". Главный тренер команды Руслан Ротань решил лично оценить готовность игрока после неудачной подготовки к еврокубкам.

В первом матче Лиги конференций против "Санта Коломы" Макуана не попал в заявку, сообщает Telegram-канал "Inside UPL". 

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Причиной отсутствия Бени Макуана на поле в первой игре против "Санта Коломы" стали сложности с визой и пропущенные сборы в Австрии. Тренерский штаб попросту не успел как следует протестировать его в боевых условиях. 

Бени Макуана
Бени Макуана на тренировке. Фото: instagram.com/benimakouana28/

Тем не менее вместо того чтобы продлить аренду или отказаться от услуг футболиста, Ротань настоял на его возвращении. Сейчас Макуана тренируется с дублем, но ожидается, что он получит шанс проявить себя уже на украинской земле.

Что известно о планах Ротаня

По информации из клуба, специалист хочет увидеть игрока в деле лично и в условиях, где может контролировать процесс. Это часть стратегии Ротаня: не терять ни одного потенциально полезного футболиста.

В клубе также обсуждают будущее хорватского защитника Матея Матича, которого уже активно предлагают в аренду другим клубам.

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спорт футбол Руслан Ротань Полесье Бени Макуана
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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