Ротань узяв у тренерський штаб Полісся людей, яким довіряє

Руслан Ротань керує тренуванням. Фото: УАФ

Наставник Руслан Ротань остаточно визначився з тим, хто допомагатиме йому в "Поліссі". Новачок на тренерському містку житомирського клубу вирішив забрати із собою весь перевірений штаб.

Фахівці, з якими він працював в "Олександрії", вже збираються переїжджати до Житомира, повідомляє "ТаТоТаке".

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Сергій Кравченко під час роботи в "Олександрії". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Хто увійшов до тренерського штабу Ротаня

Серед помічників нового головного тренера "Полісся" виявилися добре відомі в українському футболі імена: Сергій Кравченко, Олексій Антонов та Сергій Симоненко. Також із Ротанем працюють аналітик Євген Гресь, тренер із фізпідготовки Євген Баришников та тренер воротарів Володимир Тименко.

Важливо, що Антонов раніше розглядався як один із головних кандидатів на посаду головного тренера "Олександрії". Однак у підсумку клуб залишився без усього штабу — срібний призер УПЛ-2024/25 втрачає відразу всіх тренерів.

Нагадаємо, Руслан Ротань уже прокоментував свій перехід у житомирське "Полісся".

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