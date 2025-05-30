Ротань взял в тренерский штаб Полесья людей, которым доверяет

Руслан Ротань управляет тренировкой. Фото: УАФ

Наставник Руслан Ротань окончательно определился с тем, кто будет помогать ему в "Полесье". Новичок на тренерском мостике житомирского клуба решил забрать с собой весь проверенный штаб.

Специалисты, с которыми он работал в "Александрии", уже собираются переезжать в Житомир, сообщает "ТаТоТаке".

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Команда Руслана Ротаня в прошлом сезоне вывела "Александрию" на историческое второе место в УПЛ, и новый тренер хочет повторить этот успех с "Полесьем".

Сергей Кравченко во время работы в "Александрии". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Кто вошел в тренерский штаб Ротаня

Среди помощников нового главного тренера "Полесья" оказались хорошо известные в украинском футболе имена: Сергей Кравченко, Алексей Антонов и Сергей Симоненко. Также с Ротанем работают аналитик Евгений Гресь, тренер по физподготовке Евгений Барышников и тренер вратарей Владимир Тыменко.

Примечательно, что Антонов ранее рассматривался как один из главных кандидатов на пост главного тренера "Александрии". Однако в итоге клуб остался без всего штаба — серебряный призер УПЛ-2024/25 теряет сразу всех тренеров.

Напомним, Руслан Ротань уже прокомментировал свой переход в житомирское "Полесье".

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