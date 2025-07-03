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Головна Спорт Розкрито деталі загибелі Діогу Жоти — він міг летіти на літаку

Розкрито деталі загибелі Діогу Жоти — він міг летіти на літаку

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 19:23
Діогу Жота не повинен був їхати в Ліверпуль на автомобілі
Меморіал на честь Діогу Жота в Ліверпулі. Фото: Reuters/Temilade Adelaja

З'явилися нові подробиці загибелі нападника Діогу Жоти, який помер 3 липня в автокатастрофі на півночі Португалії. Відомий футболіст помер за кермом свого Lamborghini.

Спортсмен їхав із братом на передсезонні збори в "Ліверпуль", повідомляє CNN Portugal.

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Діогу Жота планував дістатися машиною до порту, щоб потім пересісти на пором та вирушити до Великої Британії. Він не міг скористатися літаком, оскільки лікарі заборонили йому перельоти після недавньої операції на легенях.

Где погиб Диогу Жота
Траса, де загинув Діогу Жота. Фото: Reuters/Guillermo Martinez

Подробиці аварії за участю гравців

Раніше повідомлялося, що автомобіль, у якому перебував Жота, загорівся після розриву шини на швидкості. Тіло нападника було впізнано пізніше через пошкодження.

У "Ліверпулі" сумують за Жотою

Футболісти та керівництво "Ліверпуля" висловили співчуття родині 27-річного гравця. На тренувальній базі клубу буде організовано хвилину мовчання, а на футболках з'явиться траурна стрічка на його згадку.

Нагадаємо, раніше до сім'ї загиблого португальського гравця зворушливо звернувся Кріштіану Роналду.

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спорт аварія футбол Ліверпуль Діогу Жота
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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