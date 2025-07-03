Діогу Жота не повинен був їхати в Ліверпуль на автомобілі

Меморіал на честь Діогу Жота в Ліверпулі. Фото: Reuters/Temilade Adelaja

З'явилися нові подробиці загибелі нападника Діогу Жоти, який помер 3 липня в автокатастрофі на півночі Португалії. Відомий футболіст помер за кермом свого Lamborghini.

Спортсмен їхав із братом на передсезонні збори в "Ліверпуль", повідомляє CNN Portugal.

Реклама

Читайте також:

Діогу Жота планував дістатися машиною до порту, щоб потім пересісти на пором та вирушити до Великої Британії. Він не міг скористатися літаком, оскільки лікарі заборонили йому перельоти після недавньої операції на легенях.

Траса, де загинув Діогу Жота. Фото: Reuters/Guillermo Martinez

Подробиці аварії за участю гравців

Раніше повідомлялося, що автомобіль, у якому перебував Жота, загорівся після розриву шини на швидкості. Тіло нападника було впізнано пізніше через пошкодження.

У "Ліверпулі" сумують за Жотою

Футболісти та керівництво "Ліверпуля" висловили співчуття родині 27-річного гравця. На тренувальній базі клубу буде організовано хвилину мовчання, а на футболках з'явиться траурна стрічка на його згадку.

Нагадаємо, раніше до сім'ї загиблого португальського гравця зворушливо звернувся Кріштіану Роналду.

Гравці "Полісся" пояснили, як розвивається ігрова філософія головного тренера команди Руслана Ротаня.

Англійський "Ноттінгем Форест" зробив гравця збірної України пріоритетною трансферною метою.

Віктор Циганков здивував уболівальників незвичним нагадуванням про київське "Динамо".