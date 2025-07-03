Диогу Жота не должен был ехать в Ливерпуль на автомобиле

Мемориал в честь Диогу Жота в Ливерпуле. Фото: Reuters/Temilade Adelaja

Появились новые подробности гибели нападающего Диогу Жоты, который скончался 3 июля в автокатастрофе на севере Португалии. Известный футболист умер за рулем своего Lamborghini.

Спортсмен ехал с братом на предсезонные сборы в "Ливерпуль", сообщает CNN Portugal.

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Диогу Жота планировал добраться на машине до порта, чтобы затем пересесть на паром и отправиться в Великобританию. Он не мог воспользоваться самолетом, поскольку врачи запретили ему перелеты после недавней операции на легких.

Трасса, где погиб Диогу Жота. Фото: Reuters/Guillermo Martinez

Подробности аварии с участием игроков

Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором находился Жота, загорелся после разрыва шины на скорости. Тело нападающего было опознано позже из-за повреждений.

В "Ливерпуле" скорбят по Жоте

Футболисты и руководство "Ливерпуля" выразили соболезнования семье 27-летнего игрока. На тренировочной базе клуба будет организована минута молчания, а на футболках появится траурная лента в его память.

Напомним, ранее к семье погибшего португальского игрока трогательно обратился Криштиану Роналду.

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