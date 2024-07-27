Довбик не перейдет в Атлетико: агент объяснил причины

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Украинского форварда Артема Довбика не будет в мадридском "Атлетико". Клуб не смог договориться с футболистом.

Об этом сообщил агент Довбика Алексей Люндовский, передает "Украинский футбол".

Читайте также:

Алексей Люндовский и Артём Довбык. Фото: скриншот

У Довбика есть лучшие предложения

"Атлетико" ранее договорился о переходе Довбика с "Жироной" и якобы получили согласие украинского нападающего. При этом переговоры сорвались после переговоров клуба с агентом футболиста.

По информации испанских СМИ, Люндовский, вроде бы, сорвал трансфер из-за желания получить большие комиссионные. Именно поэтому он продвигает вариант с "Ромой".

По словам Люндовского, не он сорвал трансфер, а личные условия, которые "Атлетико" предложил его подопечному.

"Атлетико — большой клуб, но мы не увидели здесь серьезный проект для Артема, и их предложение в финансовом плане значительно уступает предложениям других заинтересованных в лучшем бомбардире Ла Лиги", — сказал агент.

Отметим, что помимо "Атлетико" на Довбика также претендует лондонский "Вест Хэм". Плюсом мадридского клуба является их постоянное участие в Лиге чемпионов. Ни "Рома", ни "Вест Хэм" в этом турнире не играют.

Довбик в свои 27 лет провел в прошлом сезоне за "Жирону" 39 матчей, где забил 24 гола и сделал десять ассистов.

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топклуб.

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Молодой талант "Динамо" и сборной Украины подтвердил, что его хотят купить у Англии.

Довбик в шаге от трансфера, который клуб выбрал форвард.