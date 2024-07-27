Довбик не перейде в Атлетико: агент пояснив причини

Агент Довбика розповів, чому відмовили мадридському Атлетико
Українського форварда Артема Довбика не буде в мадридському "Атлетико". Клуб не зміг домовитись з футболістом.
Про це повідомив агент Довбика Олексій Люндовський, передає "Український футбол".
Довбик має кращі пропозиції
"Атлетіко" раніше домовився про перехід Довбика з "Жироною" та начебто отримали згоду українського нападника. При цьому перемовини зірвалися після перемовин клубу з агентом футболіста.
За інформацією іспанських ЗМІ, Люндовський, начебто, зірвав трансфер через бажання отримати вищі комісійні. Саме тому він просуває варіант з "Ромою".
За словами Люндовського, не він зірвав трансфер, а особисті умови, які "Атлетико" запропонував його підопічному.
"Атлетико — великий клуб, але ми не побачили тут серйозний проєкт для Артема, і їхня пропозиція у фінансовому плані значно поступається пропозиціям від інших зацікавлених у найкращому бомбардирі Ла-Ліги клубів", — сказав агент.
Зазначимо, що крім "Атлетико" на Довбика також претендує лондонський "Вест Гем". Плюсом мадридського клубу є їх постійна участь в Лізі чемпіонів. Ні "Рома", ні "Вест Гем" у цьому турнірі не грають.
Довбик у свої 27 років провів минулого сезону за "Жирону" 39 матчів, де забив 24 голи і зробив десять асистів.
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