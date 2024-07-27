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Агент Довбика розповів, чому відмовили мадридському Атлетико

27 липня 2024 11:18
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Довбик не перейде в Атлетико: агент пояснив причини
Український форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Українського форварда Артема Довбика не буде в мадридському "Атлетико". Клуб не зміг домовитись з футболістом.

Про це повідомив агент Довбика Олексій Люндовський, передає "Український футбол".

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Олексій Люндовський та Артем Довбик. Фото: скриншот

Довбик має кращі пропозиції

"Атлетіко" раніше домовився про перехід Довбика з "Жироною" та начебто отримали згоду українського нападника. При цьому перемовини зірвалися після перемовин клубу з агентом футболіста.

За інформацією іспанських ЗМІ, Люндовський, начебто, зірвав трансфер через бажання отримати вищі комісійні. Саме тому він просуває варіант з "Ромою".

За словами Люндовського, не він зірвав трансфер, а особисті умови, які "Атлетико" запропонував його підопічному.

"Атлетико — великий клуб, але ми не побачили тут серйозний проєкт для Артема, і їхня пропозиція у фінансовому плані значно поступається пропозиціям від інших зацікавлених у найкращому бомбардирі Ла-Ліги клубів", — сказав агент.

Зазначимо, що крім "Атлетико" на Довбика також претендує лондонський "Вест Гем". Плюсом мадридського клубу є їх постійна участь в Лізі чемпіонів. Ні "Рома", ні "Вест Гем" у цьому турнірі не грають.

Довбик у свої 27 років провів минулого сезону за "Жирону" 39 матчів, де забив 24 голи і зробив десять асистів.

Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" слідом за Довбиком — на українця претендує топклуб.

Миколенко в "Наполі" — італійський клуб зробив заяву з приводу трансферу. 

Зінченко обрав новий клуб — "Арсенал" готує трансфер українця. 

Молодий талант "Динамо" та збірної України підтвердив, що його хочуть купити в Англії. 

Довбик за крок від трансферу — який клуб обрав форвард.

футбол Артем Довбик Футбол трансфери Атлетико Мадрид Жирона

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