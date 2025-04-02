Анчелотти судят в Испании, тренера Реала могут серьезно наказать

Карло Анчелотти (в центре) с адвокатами. Фото: Reuters/Ana Beltran

В Испании начался судебный процесс по делу Карло Анчелотти об уклонении от уплаты налогов. Тренеру мадридского "Реала" предъявлены обвинения в мошенничестве.

Суд может принять решение о серьезном наказании для итальянского специалиста, сообщает The Standard.

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В среду, 2 апреля, сразу после выхода "Реала" в финал Кубка Испании главный тренер команды Карло Анчелотти предстал перед судом. Его обвиняют в мошенничестве с налоговой службой Испании на сумму более 1 млн евро. По версии следствия, эти события произошли в 2014 и 2015 годах.

Карло Анчелотти в зале суда. Фото: Reuters/Ana Beltran

Как могут наказать Анчелотти

Дело наставника "Реала" стало в ряд с другими подобными процессами, которые связаны со звездами футбола. В их отношении испанские налоговые органы ведут расследование по подозрению в налоговом мошенничестве. В этом списке оказались Криштиану Роналду и Диего Коста. Их дела были урегулированы во внесудебном порядке с большими штрафами.

Однако в 2023 году Верховный суд подтвердил оправдание тренера Хаби Алонсо после того, как он отказался от мирового соглашения и отстаивал свою невиновность. Прокурор требует тюремного срока в четыре года и девять месяцев и штрафа в размере 3,2 миллиона евро по двум пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов в 2014 и 2015 годах.

Претензии прокурора к Анчелотти заключается в том, что тренер в своих декларациях указал только зарплату, которую ему выплачивал "Реал", и не указал доход от своих прав на имидж в своих налоговых декларациях.

На прошлой неделе Анчелотти заявил журналистам, что полностью доверяет испанской системе правосудия и что он с нетерпением ждет возможности дать показания в суде. Перед слушанием прокурор заявил, что налоговые органы Испании конфисковали долг и проценты у Анчелотти.

Судебный процесс запланирован на три дня в мадридском суде. Стороны могут достичь внесудебного соглашения до начала слушания или в любой момент процесса.

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