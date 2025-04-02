Анчелотті судять в Іспанії, тренера Реала можуть серйозно покарати

Карло Анчелотті (у центрі) з адвокатами. Фото: Reuters/Ana Beltran

В Іспанії розпочався судовий процес у справі Карло Анчелотті про ухилення від сплати податків. Тренеру мадридського "Реала" висунуто звинувачення в шахрайстві.

Суд може ухвалити рішення про серйозне покарання для італійського фахівця, повідомляє The Standard.

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У середу, 2 квітня, відразу після виходу "Реала" у фінал Кубка Іспанії головний тренер команди Карло Анчелотті постав перед судом. Його звинувачують у шахрайстві з податковою службою Іспанії на суму понад 1 млн євро. За версією слідства, ці події відбулися у 2014 та 2015 роках.

Карло Анчелотті в залі суду. Фото: Reuters/Ana Beltran

Як можуть покарати Анчелотті

Справа наставника "Реала" стала в ряд з іншими подібними процесами, які пов'язані із зірками футболу. Щодо них іспанські податкові органи ведуть розслідування за підозрою в податковому шахрайстві. У цьому списку опинилися Кріштіану Роналду та Дієго Коста. Їхні справи було врегульовано в позасудовому порядку з великими штрафами.

Проте 2023 року Верховний суд підтвердив виправдання тренера Хабі Алонсо після того, як він відмовився від мирової угоди й відстоював свою невинність. Прокурор вимагає тюремного терміну на чотири роки та дев'ять місяців і штрафу в розмірі 3,2 мільйона євро за двома пунктами обвинувачення в ухилянні від сплати податків у 2014 та 2015 роках.

Претензії прокурора до Анчелотті полягають у тому, що тренер у своїх деклараціях вказав тільки зарплату, яку йому виплачував "Реал", і не вказав дохід від своїх прав на імідж у своїх податкових деклараціях.

Минулого тижня Анчелотті заявив журналістам, що повністю довіряє іспанській системі правосуддя і що він із нетерпінням чекає можливості дати свідчення в суді. Перед слуханнями прокурор заявив, що податкові органи Іспанії конфіскували борг і відсотки в Анчелотті.

Судовий процес заплановано на три дні в мадридському суді. Сторони можуть досягти позасудової угоди до початку слухання або в будь-який момент процесу.

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