Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бизнесмен Криппа хочет создать футбольный клуб под брендом NAVI arrow

Бизнесмен Криппа хочет создать футбольный клуб под брендом NAVI

26 декабря 2024 22:13
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Максим Криппа может создать футбольный клуб NAVI
Маским Криппа. Фото Forbes
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В украинском футболе вскоре может появиться новая команда с мощным инвестором. Ее могут создать под брендом самой известной украинской киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI).

О создании футбольной команды NAVI заявил владелец киберспортивной организации Максим Криппа в интервью Forbes.

Читайте также:
NAVI
В CS2 NAVI одни из лучших в мире — постер с игроками команды к шанхайскому "мэйджору". Фото: NAVI

Что хотят сделать с NAVI

Криппа в ответ на вопрос о том, что он собирается приобрести далее, ответил, что не является страстным поклонником футбола, но мог бы создать футбольный клуб под названием NAVI.

По словам бизнесмена, у него уже были подобные мысли, но они не были воплощены в жизнь.

На текущий момент Криппа мечтает о постройке NAVI-арены, и это бы случилось, если бы не война.

"Теоретически от микса киберспорта с традиционным спортом, тем же футболом, можно получить синергию. Но детально, пока идет война, об этом не думал", — сказал Криппа.

Напомним, ранее в Российском футбольном союзе заявили, что ждут европейские сборные на товарищеские матчи в 2025 году.

Александр Усик, чемпион мира WBC, WBO, WBA, IBO по боксу в супертяжелом весе, заставил своего соперника донатить Украине.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал поездку Михаила Мудрика на бой Усик — Фьюри после допингового дела.

футбол NaVi Киберспорт CS2 Максим Криппа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:47 Свету в Харькове быть — известны графики отключений завтра

22:37 Новый год в Одессе — как горожане будут его отмечать

22:33 Мужчина сообщал локации работников ТЦК — что решил суд

22:18 Киев во тьме — как будут отключать свет в столице завтра

22:13 Бизнесмен Криппа хочет создать футбольный клуб под брендом NAVI

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:03 Вор-рецидивист из Одесчины уклонился от призыва — как наказал суд

21:51 Что принесет Украине смена власти в США — эксклюзив от сенатора

21:17 В Азове ответили, что думают об окончании войны в 2025 году

21:16 На авто львовянина упали обломки фасада — на чью сторону стал суд

20:59 Суркиса впервые сфотографировали с новорожденным внуком

22:47 Свету в Харькове быть — известны графики отключений завтра

22:37 Новый год в Одессе — как горожане будут его отмечать

22:33 Мужчина сообщал локации работников ТЦК — что решил суд

22:18 Киев во тьме — как будут отключать свет в столице завтра

22:13 Бизнесмен Криппа хочет создать футбольный клуб под брендом NAVI

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:03 Вор-рецидивист из Одесчины уклонился от призыва — как наказал суд

21:51 Что принесет Украине смена власти в США — эксклюзив от сенатора

21:17 В Азове ответили, что думают об окончании войны в 2025 году

21:16 На авто львовянина упали обломки фасада — на чью сторону стал суд

20:59 Суркиса впервые сфотографировали с новорожденным внуком

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать