Максим Криппа может создать футбольный клуб NAVI

Бизнесмен Криппа хочет создать футбольный клуб под брендом NAVI
В украинском футболе вскоре может появиться новая команда с мощным инвестором. Ее могут создать под брендом самой известной украинской киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI).
О создании футбольной команды NAVI заявил владелец киберспортивной организации Максим Криппа в интервью Forbes.
Что хотят сделать с NAVI
Криппа в ответ на вопрос о том, что он собирается приобрести далее, ответил, что не является страстным поклонником футбола, но мог бы создать футбольный клуб под названием NAVI.
По словам бизнесмена, у него уже были подобные мысли, но они не были воплощены в жизнь.
На текущий момент Криппа мечтает о постройке NAVI-арены, и это бы случилось, если бы не война.
"Теоретически от микса киберспорта с традиционным спортом, тем же футболом, можно получить синергию. Но детально, пока идет война, об этом не думал", — сказал Криппа.
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