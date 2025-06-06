Челси ведет переговоры с Осимхеном, но готов подписать другого игрока

Виктор Осимхен с трофеями "Галатасарая". Фото: instagram.com/victorosimhen9/

Лондонский "Челси" может передумать подписывать нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. Хотя еще недавно нигериец считался приоритетной целью клуба, но в Лондоне столкнулись с серьезной проблемой.

Причиной проблем стали финансовые требования игрока, сообщил инсайдер Бен Джейкобс на своей странице в соцсети X.

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Виктор Осимхен хочет получать не менее 12 млн евро в год. Лондонский клуб продолжает переговоры с агентами игрока и надеется их убедить снизить требования по зарплате. В противном случае "синие" официально объявят, что сделка не состоится.

Арт в честь Осимхена от "Галатасарая". Фото: instagram.com/victorosimhen9/

"Челси" действительно нуждается в нападающем, но не готов удовлетворить финансовые требования форварда "Наполи". Виктор Осимхен готов отказаться от выгодного предложения саудовского "Аль-Хиляля", чтобы переехать в Лондон, однако он хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.

Кто может усилить атаку "Челси"

"Синие" уже подписали Лиама Делапа, за которого клуб заплатил "Ипсвичу" 35 млн евро. Кроме того, лондонцы близки к трансферу Уго Экитике из "Айнтрахта".

Этот форвард тоже заинтересован в переходе в "Челси" и уже ведутся переговоры. Ожидается, что Делап будет бороться за место в старте с Николасом Джексоном на Клубном чемпионате мира.

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