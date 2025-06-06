Челсі веде переговори з Осімхеном, але готовий підписати іншого гравця

Віктор Осімхен із трофеями "Галатасарая". Фото: instagram.com/victorosimhen9/

Лондонський "Челсі" може передумати підписувати нападника "Наполі" Віктора Осімхена. Хоча ще донедавна нігерієць вважався пріоритетною метою клубу, але в Лондоні зіткнулися з серйозною проблемою.

Причиною проблем стали фінансові вимоги гравця, повідомив інсайдер Бен Джейкобс на своїй сторінці в соцмережі X.

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Віктор Осімхен хоче отримувати не менше 12 млн євро на рік. Лондонський клуб продовжує переговори з агентами гравця та сподівається їх переконати знизити вимоги щодо зарплати. В іншому разі "сині" офіційно оголосять, що угода не відбудеться.

Арт на честь Осімхена від "Галатасарая". Фото: instagram.com/victorosimhen9/

"Челсі" дійсно потребує нападника, але не готовий задовольнити фінансові вимоги форварда "Наполі". Віктор Осімхен готовий відмовитися від вигідної пропозиції саудівського "Аль-Хіляля", щоб переїхати до Лондона, однак він хоче стати одним із найбільш високооплачуваних гравців АПЛ.

Хто може посилити атаку "Челсі"

"Сині" вже підписали Ліама Делапа, за якого клуб заплатив "Іпсвічу" 35 млн євро. Окрім того, лондонці близькі до трансферу Уго Екітіке з "Айнтрахта".

Цей форвард теж зацікавлений у переході в "Челсі", переговори вже ведуться. Очікується, що Делап боротиметься за місце в старті з Ніколасом Джексоном на Клубному чемпіонаті світу.

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