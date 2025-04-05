Вадим Кравчук извинился за поддержку сексистских заявлений Поворознюка

Вадим Кравчук. Фото: instagram.com/vadym.k.r.a.v.c.h.u.k

Украинский прыгун в высоту Вадим Кравчук оказался в центре сексистского скандала. Произошло это после того, как он поддержал скандальные заявления владельца футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка о женском футболе.

Легкоатлету пришлось извиняться, потому что на него полилась критика, сообщил портал Новини.LIVE.

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В одном из пабликов Кравчук оставил комментарий под сообщением, где женская сборная Украины по футболу осудила сексистские высказывания Поворознюка, который ранее заявил, что не понимает женский футбол и не видит в нем ничего, кроме "красивых девушек", с которыми "надо что-то другое делать".

Эти слова возмутили футболисток.

Кравчук поддержал Поворознюка, написав, что женщины "должны быть в окопах", если хотят равенства с мужчинами, чем вызвал волну критики.

Внимание! Ненормативная лексика 18+

Комментарии Вадима Кравчука. Фото: скриншот

Президент Федерации легкой атлетики Ольга Саладуха назвала слова легкоатлета недопустимыми, пообещав последствия.

Впоследствии Кравчук извинился в Instagram, признав ответственность за свои резкие высказывания, которые удалил.

Прыгун в высоту объяснил, что не является сексистом, а лишь хотел указать на неравенство условий из-за войны, когда мужчины воюют, а женщины берут на себя их работу.

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