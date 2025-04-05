Вадим Кравчук вибачився за підтримку сексистських заяв Поворознюка​

Вадим Кравчук. Фото: instagram.com/vadym.k.r.a.v.c.h.u.k

Український стрибун у висоту Вадим Кравчук опинився в центрі сексистського скандалу. Сталося це після того, як він підтримав скандальні заяви власника футбольного клубу "Інгулець" Олександра Поворознюка про жіночий футбол.

Легкоатлету прийшлось вибачатися, бо на нього полилась критика, повідомив портал Новини.LIVE.

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В одному з пабліків Кравчук залишив коментар під дописом, де жіноча збірна України з футболу засудила сексистські висловлювання Поворознюка, який раніше заявив, що не розуміє жіночий футбол і не бачить у ньому нічого, крім "красивих дівчат", з якими "треба щось інше робити".

Ці слова обурили футболісток.

Кравчук підтримав Поворознюка, написавши, що жінки "мусять бути в окопах", якщо прагнуть рівності з чоловіками, чим викликав хвилю критики.

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Коментарі Вадима Кравчука. Фото: скриншот

Президентка Федерації легкої атлетики Ольга Саладуха назвала слова легкоатлета неприпустимими, пообіцявши наслідки.

Згодом Кравчук вибачився в Instagram, визнавши відповідальність за свої різкі висловлювання, які видалив.

Стрибун у висоту пояснив, що не є сексистом, а лише хотів указати на нерівність умов через війну, коли чоловіки воюють, а жінки беруть на себе їхню роботу.

Також легкоатлет попросив вибачення у жінок.

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