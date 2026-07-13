Чисора побывал в России и поделился впечатлениями о поездке

Дерек Чисора во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Андрей Андрущак Редактор

Один из чемпионских поясов, от которых оказался Александр Усик, оказался у россиянина Мурата Гассиева. Он успешно защитил титул по версии WBA в бою с немцем Питером Кадиру. Противостояние прошло в России.

На "Вечере бокса" побывал и известный британский экс-чемпион Дерек Чисора, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Seconds Out.

Россиянин Мурат Гассиев уверенно победил Питера Кадиру. Он сохранил пояс по версии WBA, которым еще недавно владел Александр Усик. На это противостояние получили приглашения многие звезды бокса. Одним из них оказался Дерек Чисора, который решился приехать в Москву, а позже объяснил свой поступок.

Зачем Чисора ездил в Россию

Бывший чемпион Европы по боксу признался, что впечатлен тем, как в РФ организовали "Вечер бокса". Он заявил, что не был в Москве 8 лет, и сейчас его поразило то, как живут россияне.

"Это просто невероятно, то, что они сделали со своей страной. И это при том, что действуют санкции. Нельзя отрицать то, что россияне живут лучше, чем любые другие европейцы", — заявил Чисора.

Британец откровенно признал, что готов принять любое приглашение. По словам Дерека Чисоры, у него много друзей и в Украине, и в России, и в любой другой стране мира. Он считает, что остается верен себе и не делает ничего противозаконного.

Напомним, Новини.LIVE писали, что олимпийский чемпион Жан Беленюк сказал по поводу перспектив Василия Ломаченко, который возвращается на ринг.

Также Новини.LIVE сообщали, с кем Александр Усик может встретиться в своем последнем бою в профессиональной карьере.