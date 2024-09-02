Суркис заблокировал трансфер молодого игрока из Динамо в Карпаты

Валентин Рубчинский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Тренерский штаб киевского "Динамо" решил сохранить в составе одного из своих игроков. Валентин Рубчинский уже вел переговоры с другим клубом, но остался в Киеве.

Экс-хавбек "Днепра-1" проведет в "Динамо" как минимум следующие шесть месяцев, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Валентин Рубчинский провел успешные переговоры со львовскими "Карпатами". Речь шла об аренде сроком на сезон 2024/2025. Оставалось согласовать этот трансфер с "Динамо", но киевский клуб в последний момент передумал отпускать 22-летнего футболиста.

Валентин Рубчинский после замены. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что известно о Рубчинском

Воспитанник днепропетровского футбола присоединился к "Динамо" после того, как была расформирована команда Юрия Максимова. Рубчинский является автором первого гола сборной Украины в истории Олимпийских игр.

Вскоре после того, как "Динамо" заблокировало аренду Рубчинского в "Карпаты", Валентин дебютировал в основном составе киевской команды в УПЛ. Он сыграл с ЛНЗ (1:0), но не отметился результативными действиями.

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