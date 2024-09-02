Суркіс заблокував трансфер молодого гравця з Динамо до Карпат

Валентин Рубчинський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Тренерський штаб київського "Динамо" вирішив зберегти у складі одного зі своїх гравців. Валентин Рубчинський уже вів переговори з іншим клубом, але лишився у Києві.

Ексхавбек "Дніпра-1" проведе в "Динамо" щонайменше наступні шість місяців, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Валентин Рубчинський провів успішні переговори із львівськими "Карпатами". Йшлося про оренду терміном на сезон 2024/2025. Залишалося погодити цей трансфер із "Динамо", але київський клуб в останній момент передумав відпускати 22-річного футболіста.

Валентин Рубчинський після заміни. Фото: пресслужба "Динамо"

Що відомо про Рубчинського

Вихованець дніпропетровського футболу приєднався до "Динамо" після того, як було розформовано команду Юрія Максимова. Рубчинський є автором першого голу збірної України в історії Олімпійських ігор.

Незабаром після того, як "Динамо" заблокувало оренду Рубчинського до "Карпат", Валентин дебютував в основному складі київської команди в УПЛ. Він зіграв із ЛНЗ (1:0), але не відзначився результативними діями.

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