Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока Серии А

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик хорошо проявил себя в мартовских матчах чемпионата Италии. Этот период стал для нападающего забивным.

Поэтому Серия А официально включила украинца в голосование за лучшего футболиста марта.

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Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Довбик впервые может стать лучшим в Серии А

Серия А включила Довбика в голосование после того, как он в марте за четыре матча забил три мяча. Самым важным стало то, что все голы принесли победу.

Довбик будет конкурировать с Николо Бареллой ("Интер"), Люкой Да Куньей ("Комо"), Николой Фаджоли ("Фиорентина"), Риккардо Орсолини ("Болонья") и Умаром Соле ("Удинезе").

Кандидаты на звание лучшего игрока марта. Фото: скриншот

Голосование за лучшего футболиста продлится до 6 апреля.

"Рома" благодаря Довбику поднялась на шестую позицию в Серии А и имеет в активе 52 очка. Римляне на четыре балла отстают от "Болоньи", которая идет четвертой, что дает право на Лигу чемпионов.

Довбик в этом сезоне провел за "Рому" во всех турнирах 39 матчей, где забил 16 голов и сделал четыре ассиста.

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