Артем Довбик претендує на звання найкращого гравця Серії А

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Український форвард "Роми" Артем Довбик добре проявив себе у березневих матчах чемпіонату Італії. Цей період став для нападника забивним.

Тому Серія А офіційно включила українця у голосування за найкращого футболіста березня.

Читайте також:

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Довбик вперше може стати кращим в Серії А

Серія А включила Довбика в голосування після того, як він у березні за чотири матчі забив три м’ячі. Найважливішим стало те, що усі голи принесли перемогу.

Довбик конкуруватиме з Ніколо Бареллою ("Інтер"), Люкою Да Куньєю ("Комо"), Ніколою Фаджолі ("Фіорентина"), Ріккардо Орсоліні ("Болонья") та Умаром Соле ("Удінезе").

Кандидати на звання кращого гравця березня. Фото: скриншот

Голосування за найкращого футболіста триватиме до 6 квітня.

"Рома" завдяки Довбику піднялась на шосту позицію в Серії А та має в активі 52 очки. Римляни на чотири бали відстають від "Болоньї", яка йде четвертою, що дає право на Лігу чемпіонів.

Довбик цього сезону провів за "Рому" в усіх турнірах 39 матчів, де забив 16 голів та зробив чотири асисти.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE розповів про прості рекомендації, які допоможуть знизити вагу до літа.

Колишній український спортивний журналіст Роман Кадемін втік з України та записув інтерв'ю з Миколою Азаровим.

Головний тренер "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола може змінити команду.

Український воротар Андрій Лунін сумнівається щодо майбутнього в "Реалі".