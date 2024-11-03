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Довбик забил шестой гол за Рому — видео

3 ноября 2024 21:15
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Гол Довбика не спас Рому от поражения в матче с Вероной — видео
Артем Довбик. Фото: "Рома"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Серии А прошел 11-й тур. В одном из матчей "Верона" играла с "Ромой" Артема Довбика.

Украинец, для которого это был первый матч после болезни, вышел с первых минут, передает портал Новини.LIVE.

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Украинец забил мяч на 53-й минуте. Челик с правого фланга прострелил во вратарскую площадку, где Довбик с несколько метров вогнал мяч в ворота.

Украинец сравнял счет. До этого счет был 2:1 в пользу "Вероны". До него у "Ромы" забил Соуле на 28-й минуте, а у хозяев Тенгстедт на 13-й, и Маньяни на 34-й минуте.

Довбика заменили на 74-й минуте на Томмазо Бальданци. Это было связано с тем, что украинец еще не готов играть весь матч.

Матч шел к ничьей, но на 88-й минуте Абду Харруи принес "Вероне" победу — 3:2.

Статистический портал WhoScored дал Довбику оценку 7.0, а SofaScore оценил украинца в 7.1 бала.

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украинские легионеры (футбол) Артем Довбик ФК Рома (Рим) футбол Серия А

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