Довбик в заявке Ромы на матч с Вероной: сыграет ли украинец

Стало известно, попал ли Довбик в заявку на следующий матч Ромы
Итальянская "Рома" в 11-м туре Серии А сыграет с "Вероной". Перед матчем был под вопросом Артем Довбик, пропустивший последний матч из-за болезни.
О том, сыграет ли Довбик стало известно после публикации заявки команды на следующий матч.
Сыграет ли Довбик
"Рома" опубликовала заявку на следующий матч, где фигурирует имя Довбика.
На текущий момент неизвестно, сможет ли украинец сыграть весь матч, но определенные тренерским штабом минуты он должен получить.
Отметим, что после поездки на церемонию "Золотого мяча-2024" в Париж Довбик заболел и пропустил победный для "Ромы" матч с "Торино" (1:0).
В текущем сезоне 27-летний Довбик забил пять мячей и сделал один ассист в 12 матчах. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает украинца в 35 млн евро.
"Рома" на текущий момент идет 11-й в турнирной таблице с 13-ю набранными очками.
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