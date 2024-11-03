Довбик в заявке Ромы на матч с Вероной: сыграет ли украинец

Артем Довбик. Фото: "Рома"

Итальянская "Рома" в 11-м туре Серии А сыграет с "Вероной". Перед матчем был под вопросом Артем Довбик, пропустивший последний матч из-за болезни.

О том, сыграет ли Довбик стало известно после публикации заявки команды на следующий матч.

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"Рома" опубликовала заявку на следующий матч, где фигурирует имя Довбика.

Заявка "Ромы" на матч с "Вероной". Фото: "Рома"

На текущий момент неизвестно, сможет ли украинец сыграть весь матч, но определенные тренерским штабом минуты он должен получить.

Отметим, что после поездки на церемонию "Золотого мяча-2024" в Париж Довбик заболел и пропустил победный для "Ромы" матч с "Торино" (1:0).

В текущем сезоне 27-летний Довбик забил пять мячей и сделал один ассист в 12 матчах. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает украинца в 35 млн евро.

"Рома" на текущий момент идет 11-й в турнирной таблице с 13-ю набранными очками.

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