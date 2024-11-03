Довбик у заявці Роми на матч з Вероною: чи зіграє українець

Артем Довбик. Фото: "Рома"

Італійська "Рома" у 11-му турі Серії А зіграє з "Вероною". Перед матчем був під питанням Артем Довбик, який пропустив останню гру через хворобу.

Про те, чи Довбик зіграє стало відомо після публікації заявки команди на наступний матч.

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"Рома" опублікувала заявку на наступний матч, де фігурує ім'я Довбика.

Заявка "Роми" на матч із "Вероною". Фото: "Рома"

Наразі невідомо, чи зможе українець зіграти весь матч, але тренерський штаб має дати певні хвилини.

Зазначимо, що після поїздки на церемонію "Золотого м'яча-2024" до Парижа Довбик захворів і пропустив переможний для "Роми" матч з "Торіно" (1:0).

Цього сезону 27-річний Довбик забив п'ять м'ячів і зробив один асист у 12 матчах. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює українця у 35 млн євро.

"Рома" на цю мить йде 11-ю в турнірній таблиці з 13-ма набраними очками.

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