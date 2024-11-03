Довбик у заявці Роми на матч з Вероною: чи зіграє українець

Стало відомо, чи потрапив Довбик у заявку на наступний матч Роми
Італійська "Рома" у 11-му турі Серії А зіграє з "Вероною". Перед матчем був під питанням Артем Довбик, який пропустив останню гру через хворобу.
Про те, чи Довбик зіграє стало відомо після публікації заявки команди на наступний матч.
Чи зіграє Довбик
"Рома" опублікувала заявку на наступний матч, де фігурує ім'я Довбика.
Наразі невідомо, чи зможе українець зіграти весь матч, але тренерський штаб має дати певні хвилини.
Зазначимо, що після поїздки на церемонію "Золотого м'яча-2024" до Парижа Довбик захворів і пропустив переможний для "Роми" матч з "Торіно" (1:0).
Цього сезону 27-річний Довбик забив п'ять м'ячів і зробив один асист у 12 матчах. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює українця у 35 млн євро.
"Рома" на цю мить йде 11-ю в турнірній таблиці з 13-ма набраними очками.
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