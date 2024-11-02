Артем Довбик може зіграти проти Верони після хвороби

Артем Довбик. Фото: "Рома"

Український форвард "Роми" Артем Довбик пропустив останній матч свого клубу через хворобу. Очікувалося, що він не зіграє і у наступній грі.

Однак портал Corriere dello Sport опублікував інформацію щодо травми українця.

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Артем Довбик у матчі з "Динамо" Київ. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Чи зіграє Довбик у наступному матчі

За інформацією джерела, після пропущеного матчу проти "Торіно" (1:0) Довбик почав одужувати.

На цю мить український футболіст одужав і готується до матчу проти "Верони".

У клубі вважають, що якщо не буде інших форс-мажорів, то Довбик зіграє.

Довбик у 12 матчах за італійську "Рому" забив п'ять голів і зробив асист.

Зазначимо, що Довбик захворів після того, як літав з Італії до Парижа на церемонію "Золотого м'яча-2024". При цьому українець став 29-м у голосуванні за найкращого футболіста планети.

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