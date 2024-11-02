Артем Довбик может сыграть против Вероны после болезни

Артем Довбик. Фото: "Рома"

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик пропустил крайний матч своего клуба из-за болезни. Ожидалось, что он не сыграет и в следующей игре.

Однако портал Corriere dello Sport опубликовал обнадеживающую информацию по травме украинца.

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Артем Довбик в матче с "Динамо" Киев. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Сыграет ли Довбик в следующем матче

По информации источника, после пропущенного матча против "Торино" (1:0) Довбик начал выздоравливать.

На текущий момент украинский футболист выздоровел и готовится к матчу против "Вероны".

В клубе считают, что если не будет других форс-мажоров, Довбик сыграет.

Довбик в 12 матчах за итальянскую "Рому" забил пять голов и сделал ассист.

Отметим, что Довбик заболел после того как летал из Италии в Париж на церемонию "Золотого мяча-2024". При этом украинец стал 29-м в голосовании за лучшего футболиста планеты.

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