Артем Довбик может сыграть против Вероны после болезни

По болезни Довбика поступила новая информация из Ромы
Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик пропустил крайний матч своего клуба из-за болезни. Ожидалось, что он не сыграет и в следующей игре.
Однако портал Corriere dello Sport опубликовал обнадеживающую информацию по травме украинца.
Отметим, что "Рома" 3 ноября проведет матч против "Вероны" в Серии А.
Сыграет ли Довбик в следующем матче
По информации источника, после пропущенного матча против "Торино" (1:0) Довбик начал выздоравливать.
На текущий момент украинский футболист выздоровел и готовится к матчу против "Вероны".
В клубе считают, что если не будет других форс-мажоров, Довбик сыграет.
Довбик в 12 матчах за итальянскую "Рому" забил пять голов и сделал ассист.
Отметим, что Довбик заболел после того как летал из Италии в Париж на церемонию "Золотого мяча-2024". При этом украинец стал 29-м в голосовании за лучшего футболиста планеты.
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