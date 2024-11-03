Гол Довбика не врятував Рому від поразки у матчі з Вероною

Артем Довбик. Фото: "Рома"

У Серії А пройшов 11 тур. В одному з матчів "Верона" грала з "Ромою" Артема Довбіка.

Українець, для якого це був перший матч після хвороби, вийшов із перших хвилин, передає портал Новини.LIVE.

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Українець забив м'яч на 53-й хвилині. Челік з правого флангу прострілив у воротарський майданчик, де Довбик з кілька метрів увігнав м'яч у ворота.

Українець зрівняв рахунок. До цього рахунок був 2:1 на користь "Верони". У "Роми" забив Соуле на 28-й хвилині, а у господарів Тенгстедт на 13-й, і Маньяні на 34-й хвилині.

Довбика замінили на 74-й хвилині на Томмазо Бальданці. Це пов'язано з тим, що українець ще не готовий грати весь матч.

Гра йшла до нічиєї, але на 88-й хвилині Абду Харруї приніс "Вероні" перемогу — 3:2.

Статистичний портал WhoScored дав Довбику оцінку 7.0, а SofaScore оцінив українця на 7.1 бали.

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