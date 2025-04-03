Экс-звезда НБА Марчин Гортат помогал Украине на фронте, хоть об этом не говорил

Марчин Гортат. Фото: instagram.com/mgortat13

Бывший игрок НБА и сборной Польши Марчин Гортат оказался волонтером. Об его миссии в Украине мало знали, но на самом деле оказалось, что он делал вещи, на которые известные украинские коллеги до сих пор не решились.

Бывший баскетболист даже был в "Бахмуте", когда город был в осаде россиян. О своих приключениях в Украине Гортат рассказал в интервью Onet.pl.

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Гортат на тренировке в Польше. Фото: instagram.com/mgortat13

Зачем Гортат ездил на войну

По словам Гортата, в первые разы и по сей день он поддерживает некоторых ребят, которых называет настоящими воинами. При этом не повлияли на легенду польского спорта антиукраинские настроения, которые все чаще распространяются на его родине.

"Они настоящие воины. Две штурмовые группы. Воины, которые — как это должно называться — выжили с начала войны и продолжают воевать в Украине. Это люди, которые знают, что делают. Специалисты, которые действительно многое пережили. У таких людей действительно можно многому научиться", — сказал Мартин.

Гортат самый высокий в своем подразделении — 211 см. Фото: instagram.com/mgortat13

Баскетболист рассказал, что возил в Украину энергетические напитки, пищевые добавки для укрепления тела, которые оказались популярными у бойцов штурмовых групп.

Гортат отметил, что сейчас трудно помогать, поскольку простые вещи, такие как одежда и амуниция, у них есть, а реально необходимые вещи, такие как люди, самолеты, танки и "Химарсы", волонтеры доставить не могут.

Бывший баскетболист Мартин Гортат учится стрелять, потому что считает, что война может прийти в его страну. Фото: instagram.com/mgortat13

Сейчас бывший игрок "Орландо", "Финикса", "Вашингтона" и "Клиперс" проходит военную подготовку в Польше, поскольку хочет быть готовым, когда война перекинется на его страну. Поездки в Украину он также считает возможностью получить необходимый опыт.

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