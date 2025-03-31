Игроки НБА подрались во время матча — зрелищное видео

В матче НБА произошла массовая драка — видео
Один из матчей очередного игрового дня в НБА закончился грандиозным скандалом. Он, скорее всего, будет иметь серьезные последствия.
Во время поединка между "Миннесотой" и "Детройтом" произошла массовая драка, пишет Fox Sports.
Она завершилась удалением сразу семерых человек. В том числе с площадки убрали некоторых тренеров.
Драка и ее последствия
Все началось после стычки Наза Рида из "Миннесоты" и Рона Холанда из "Детройта". К ней сразу присоединились другие игроки.
В частности, форвард "Миннесоты" Донте Дивинченцо "подлил масла" в конфликт, толкнув Рида. Среди игроков "Детройта" очень активным был центровой Айзея Стюарт.
В итоге с площадки были удалены сразу семь человек. "Миннесота" осталась без Рида, Дивинченцо и ассистента главного тренера Пабло Приджиони. "Детройт" доигрывал матч без Холанда, Стюарта, Маркуса Сасера и главного тренера Джей Бикерстаффа.
За весь матч судьи зафиксировали 12 технических фолов, что является наибольшим показателем в НБА с 2005 года. Поединок завершился победой "Миннесоты" со счетом 123:104.
Между "Пистонс" и "Тимбервулвз" завязалась драка- Bleacher Report (@BleacherReport) 31 марта 2025 года
Донте ДиВинченцо, Наз Рид, Рон Холланд, Исайя Стюарт, Маркус Сассер, ХК "Пистонс" Дж. Бикерстафф и помощник тренера "Волков" Пабло Приджиони были удалены pic.twitter.com/TJA3OczOxB
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