Гравці НБА побилися під час матчу — видовищне відео

Гравець "Міннесоти" під час матчу з "Детройтом". Фото: Matt Krohn-Imagn Images

Один із матчів чергового ігрового дня в НБА закінчився грандіозним скандалом. Він, скоріш за все, матиме серйозні наслідки.

Під час поєдинку між "Міннесотою" та "Детройтом" сталася масова бійка, пише Fox Sports.

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Бійка та її наслідки

Все розпочалося після сутички Наза Ріда з "Міннесоти" та Рона Голанда з "Детройта". До неї відразу приєдналися інші гравці.

Зокрема, форвард "Міннесоти" Донте Дівінченцо "підлив масла" у конфлікт, штовхнувши Ріда. Серед гравців "Детройта" дуже активним був центровий Айзея Стюарт.

У підсумку з майданчика було вилучено відразу сімох осіб. "Міннесота" залишилась без Ріда, Дівінченцо та асистента головного тренера Пабло Пріджіоні. "Детройт" догравав матч без Голанда, Стюарта, Маркуса Сасера та головного тренера Джей Бі Бікерстаффа.

За весь матч судді зафіксували 12 технічних фолів, що є найбільшим показником в НБА з 2005 року. Поєдинок завершився перемогою "Міннесоти" з рахунком 123:104.

A fight breaks out between the Pistons and Timberwolves



Donte DiVincenzo, Naz Reid, Ron Holland, Isaiah Stewart, Marcus Sasser, Pistons HC J. B. Bickerstaff and Wolves assistant coach Pablo Prigioni were all ejected pic.twitter.com/TJA3OczOxB — Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2025

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