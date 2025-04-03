Ексзірка НБА Марчин Гортат допомагав Україні на фронті, хоч про це не говорив

Ексгравець НБА був в оточеному Бахмуті та допомагає Силам оборони
Колишній гравець НБА та збірної Польщі Марчин Гортат виявився волонтером. Про його місію в Україні мало знали, але насправді виявилось, що він робив речі, на які відомі українські колеги досі не наважились.
Колишній баскетболіст навіть був у "Бахмуті", коли місто була в облозі росіян. Про свої пригоди в Україні Гортат розповів у інтерв’ю Onet.pl.
Навіщо Гортат їздив на війну
За словами Гортата, в перші рази й донині він підтримує деяких хлопців, яких називає справжніми воїнами. Не вплинули на легенду польського спорту антиукраїнські настрої, які все частіше розповсюджуються на його батьківщині.
"Вони справжні воїни. Дві штурмові групи. Воїни, які — як це має називатися — вижили з початку війни і продовжують воювати в Україні. Це люди, які знають, що роблять. Фахівці, які дійсно багато чого пережили. У таких людей дійсно можна багато чому навчитися", — сказав Мартін.
Баскетболіст розповів, що возив в Україну енергетичні напої, харчові добавки для зміцнення тіла, які виявились популярними у бійців штурмових груп.
Гортат відзначив, що наразі важко допомагати, оскільки прості речі, такі як одяг та амуніція, у них є, а реально необхідні речі, такі як люди, літаки, танки та "Хімарси", волонтери доставити не можуть.
Наразі колишній гравець "Орландо", "Фінікса", "Вашингтона" та "Кліперс" проходить військовий вишкіл в Польщі, оскільки хоче бути готовим, коли війна перекинеться на його країну. Поїздки в Україну він також вважає можливістю отримати необхідний досвіт.
Нагадаємо, наразі існують прості рекомендації, які допоможуть знизити вагу до пляжного сезону.
Колишній український спортивний коментатор та медіаменеджер Роман Кадемін втік з України та став записувати інтерв'ю з ворогами України.
Головний тренер "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола може перейти в нову команду.
Український воротар Андрій Лунін сумнівається, чи хоче грати в Іспанії.
Читайте Новини.LIVE!