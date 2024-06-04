Бывший игрок сборной Украины принял российское гражданство

Дмитрий Иванисеня (слева) в сборной Украины. Фото: instagram.com/ivaniseniaking/

Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Иванисеня решил остаться в России. Спортсмен принял гражданство страны, в которую переехал в 2021 году.

Иванисеня продолжает играть в футбол в России, сообщает Sport24.

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Несколько недель назад Дмитрий Иванисеня получил российский паспорт. При этом 30-летний спортсмен уже три года живет в Самаре и выступает в местном футбольном клубе. Он ни разу не прокомментировал полномасштабную войну в Украине.

Дмитрий Иванисеня в тренировочной футболке сборной Украины. Фото: instagram.com/ivaniseniaking/

Что известно про Иванисеню

Дмитрий родился в Кривом Роге, который в последние годы регулярно становится мишенью российских ракетных обстрелов. Футболист выступает на позиции полузащитника.

Иванисеня выступал за донецкий "Шахтер", "Ильичевец" и луганскую "Зарю". Футболист защищал цвета юношеской, молодежной и основной сборной Украины.

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