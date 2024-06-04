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Экс-игрок сборной Украины стал гражданином России

4 июня 2024 10:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший игрок сборной Украины принял российское гражданство
Дмитрий Иванисеня (слева) в сборной Украины. Фото: instagram.com/ivaniseniaking/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Иванисеня решил остаться в России. Спортсмен принял гражданство страны, в которую переехал в 2021 году. 

Иванисеня продолжает играть в футбол в России, сообщает Sport24

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Несколько недель назад Дмитрий Иванисеня получил российский паспорт. При этом 30-летний спортсмен уже три года живет в Самаре и выступает в местном футбольном клубе. Он ни разу не прокомментировал полномасштабную войну в Украине. 

Дмитрий Иванисеня
Дмитрий Иванисеня в тренировочной футболке сборной Украины. Фото: instagram.com/ivaniseniaking/

Что известно про Иванисеню

Дмитрий родился в Кривом Роге, который в последние годы регулярно становится мишенью российских ракетных обстрелов. Футболист выступает на позиции полузащитника. 

Иванисеня выступал за донецкий "Шахтер", "Ильичевец" и луганскую "Зарю". Футболист защищал цвета юношеской, молодежной и основной сборной Украины.

Напомним, "Динамо" может потерять Бражко — игроком интересуется топ-клуб. 

Довбик и Судаков могут стать одноклубниками в следующем сезоне. 

Шевченко сделал Шольцу подарок во время матча Германия — Украина.

Нагельсманн рассказал, какой игрок сборной Украины его удивил. 

Ребров назвал проблему сборной Украины после матча с Германией.

футбол
российское гражданство
Сборная Украины по футболу
спорт
Дмитрий Иванисеня

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