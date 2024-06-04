Колишній гравець збірної України прийняв російське громадянство

Дмитро Іванисеня (ліворуч) у збірній України. Фото: instagram.com/ivaniseniaking/

Колишній півзахисник збірної України Дмитро Іванисеня вирішив залишитись у Росії. Спортсмен прийняв громадянство країни, до якої переїхав 2021 року.

Іванисеня продовжує грати у футбол у Росії, повідомляє Sport24.

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Декілька тижнів тому Дмитро Іванисеня отримав російський паспорт. При цьому 30-річний спортсмен уже три роки живе у Самарі та виступає у місцевому футбольному клубі. Він жодного разу не прокоментував повномасштабної війни в Україні.

Дмитро Іванисеня у тренувальній футболці збірної України. Фото: instagram.com/ivaniseniaking/

Що відомо про Іванисеня

Дмитро народився у Кривому Розі, який останніми роками регулярно стає мішенню російських ракетних обстрілів. Футболіст виступає на позиції півзахисника.

Іванисеня виступав за донецький "Шахтар", "Іллічівець" та луганську "Зорю". Футболісти захищав кольори юнацької, молодіжної та основної збірної України.

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