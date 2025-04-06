Победитель Лиги чемпионов выбрал неожиданную профессию — детали

Бывший игрок "Барселоны" Жереми Матье. Фото: instagram.com/doble5.tv

Известные футболисты часто находят интересные занятия после завершения профессиональной карьеры. Некоторые из них удивляют своим выбором.

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Франции Жереми Матье после завершения карьеры стал продавцом в магазине спортивных товаров, пишет VibesFoot.

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Он работает во Франции. Если говорить конкретнее, в Марселе.

Champion d'Europe avec Messi et Neymar, Jérémy Mathieu 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝗱'𝗵𝘂𝗶 𝗰𝗵𝗲𝘇 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁.



Pas en tant que directeur, mais comme employé au rayon football, un choix volontaire.



🗞️ @LesVioletsCom pic.twitter.com/UQUZGp1qAB - Vibes Foot (@VibesFoot) 6 апреля 2025 года

Матье и новая работа

Бывший футболист работает продавцом-консультантом в магазине в департаменте Буше-дю-Рон, административным центром которого является Марсель.

В СМИ отмечают, что такой выбор места работы для француза был добровольным и не связанным с финансовыми трудностями.

Жереми Матье во время своей карьеры выступал за "Сошо", "Тулузу", "Валенсию", "Барселону" и "Спортинг". Также он провел пять поединков за сборную Франции.

В 2015 году вместе с "Барселоной" выиграл Лигу чемпионов.

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