Переможець Ліги чемпіонів обрав несподівану професію — деталі

Експереможець ЛЧ влаштувався продавцем в магазині — що сталось
Відомі футболісти часто знаходять цікаві заняття після завершення професійної кар'єри. Деякі з них дивують своїм вибором.
Колишній гравець "Барселони" та збірної Франції Жеремі Матьє після завершення кар'єри став продавцем у магазині спортивних товарів, пише VibesFoot.
Він працює у Франції. Якщо говорити конкретніше, у Марселі.
Champion d’Europe avec Messi et Neymar, Jérémy Mathieu 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝗱’𝗵𝘂𝗶 𝗰𝗵𝗲𝘇 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁.— Vibes Foot (@VibesFoot) April 6, 2025
Pas en tant que directeur, mais comme employé au rayon football, un choix volontaire.
🗞️ @LesVioletsCom pic.twitter.com/UQUZGp1qAB
Матьє і нова робота
Колишній футболіст працює продавцем-консультантом в магазині в департаменті Буше-дю-Рон, адміністративним центром якого є Марсель.
У ЗМІ зазначають, що такий вибір місця роботи для француза був добровільним і не пов'язаним із фінансовими труднощами.
Жеремі Матьє під час своєї кар'єри виступав за "Сошо", "Тулузу", "Валенсію", "Барселону" та "Спортінг". Також він провів п'ять поєдинків за збірну Франції.
У 2015 році разом з "Барселоною" виграв Лігу чемпіонів.
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