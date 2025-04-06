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Експереможець ЛЧ влаштувався продавцем в магазині — що сталось

6 квітня 2025 17:27
Максим Коваленко - Редактор
Переможець Ліги чемпіонів обрав несподівану професію — деталі
Колишній гравець "Барселони" Жеремі Матьє. Фото: instagram.com/doble5.tv
Максим Коваленко - Редактор

Відомі футболісти часто знаходять цікаві заняття після завершення професійної кар'єри. Деякі з них дивують своїм вибором.

Колишній гравець "Барселони" та збірної Франції Жеремі Матьє після завершення кар'єри став продавцем у магазині спортивних товарів, пише VibesFoot.

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Він працює у Франції. Якщо говорити конкретніше, у Марселі. 

Матьє і нова робота

Колишній футболіст працює продавцем-консультантом в магазині в департаменті Буше-дю-Рон, адміністративним центром якого є Марсель.

У ЗМІ зазначають, що такий вибір місця роботи для француза був добровільним і не пов'язаним із фінансовими труднощами. 

Жеремі Матьє під час своєї кар'єри виступав за "Сошо", "Тулузу", "Валенсію", "Барселону" та "Спортінг". Також він провів п'ять поєдинків за збірну Франції. 

У 2015 році разом з "Барселоною" виграв Лігу чемпіонів. 

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