Переможець Ліги чемпіонів обрав несподівану професію — деталі

Колишній гравець "Барселони" Жеремі Матьє. Фото: instagram.com/doble5.tv

Відомі футболісти часто знаходять цікаві заняття після завершення професійної кар'єри. Деякі з них дивують своїм вибором.

Колишній гравець "Барселони" та збірної Франції Жеремі Матьє після завершення кар'єри став продавцем у магазині спортивних товарів, пише VibesFoot.

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Він працює у Франції. Якщо говорити конкретніше, у Марселі.

Champion d’Europe avec Messi et Neymar, Jérémy Mathieu 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝗱’𝗵𝘂𝗶 𝗰𝗵𝗲𝘇 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁.



Pas en tant que directeur, mais comme employé au rayon football, un choix volontaire.



🗞️ @LesVioletsCom pic.twitter.com/UQUZGp1qAB — Vibes Foot (@VibesFoot) April 6, 2025

Матьє і нова робота

Колишній футболіст працює продавцем-консультантом в магазині в департаменті Буше-дю-Рон, адміністративним центром якого є Марсель.

У ЗМІ зазначають, що такий вибір місця роботи для француза був добровільним і не пов'язаним із фінансовими труднощами.

Жеремі Матьє під час своєї кар'єри виступав за "Сошо", "Тулузу", "Валенсію", "Барселону" та "Спортінг". Також він провів п'ять поєдинків за збірну Франції.

У 2015 році разом з "Барселоною" виграв Лігу чемпіонів.

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