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Эксперты назвали идеальный клуб для реанимирования Мудрика

3 ноября 2024 13:07
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Мудрик может возродить карьеру в одном из испанских клубов
Михаил Мудрик. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

У вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика до сих пор не получилось заиграть за свою команду. Поэтому возможен вариант с его арендой в другой клуб.

Эксперт портала El Gol Digital Хесус Карамес рассказал, что знает идеальный клуб для Мудрика.

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Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Куда нужно перейти Мудрику

Эксперт уверен, что 23-летнему украинскому футболисту идеально подойдет испанская "Жирона", где выступает его партнер по сборной Украины Виктор Цыганков.

"Жирона" не сможет выкупить футболиста, но может взять его в аренду, которая поможет Михаилу реанимировать карьеру, и клуб сможет наконец заменить Савио, который в прошлом сезона был одним из лидеров бронзового призера Ла Лиги.

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в составе "Жироны". Фото: "Жирона"

Также испанский эксперт ответил, что "Жирона" следит за многими украинскими футболистами.

Мудрик в текущем сезоне провел за команду 11 матчей, где забил один мяч и сделал четыре ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 30 млн евро.

Напомним, Марино Пушич заявил, что донецкий "Шахтер" в следующем матче сыграет без форварда.

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украинские легионеры (футбол) Михаил Мудрик Челси футбол Жирона Футбол трансферы

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