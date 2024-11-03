Мудрик может возродить карьеру в одном из испанских клубов

Михаил Мудрик. Фото: Reuters

У вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика до сих пор не получилось заиграть за свою команду. Поэтому возможен вариант с его арендой в другой клуб.

Эксперт портала El Gol Digital Хесус Карамес рассказал, что знает идеальный клуб для Мудрика.

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Михаил Мудрик в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Куда нужно перейти Мудрику

Эксперт уверен, что 23-летнему украинскому футболисту идеально подойдет испанская "Жирона", где выступает его партнер по сборной Украины Виктор Цыганков.

"Жирона" не сможет выкупить футболиста, но может взять его в аренду, которая поможет Михаилу реанимировать карьеру, и клуб сможет наконец заменить Савио, который в прошлом сезона был одним из лидеров бронзового призера Ла Лиги.

Виктор Цыганков в составе "Жироны". Фото: "Жирона"

Также испанский эксперт ответил, что "Жирона" следит за многими украинскими футболистами.

Мудрик в текущем сезоне провел за команду 11 матчей, где забил один мяч и сделал четыре ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 30 млн евро.

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