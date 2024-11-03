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Експерти назвали ідеальний клуб для реанімування Мудрика

3 листопада 2024 13:07
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Мудрик може відродити кар'єру в одному з іспанських клубів
Михайло Мудрик. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Вінгеру лондонського "Челсі" Михайлу Мудрику досі не вдалося заграти за свою команду. Тому можливий варіант з його орендою в інший клуб.

Експерт порталу El Gol Digital Хесус Карамес розповів, що знає ідеальний клуб для Мудрика.

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Михайло Мудрик у складі збірної України Фото: instagram.com/mmudryk10/

Куди слід перейти Мудрику

Експерт упевнений, що 23-річному українському футболісту ідеально підійде іспанська "Жирона", де виступає його партнер зі збірної України Віктор Циганков.

"Жирона" не зможе викупити футболіста, але може взяти його в оренду, яка допоможе Михайлу реанімувати кар'єру, і клуб зможе нарешті замінити Савіо, який минулого сезону був одним із лідерів бронзового призера Ла-Ліги.

Віктор Циганков
Віктор Циганков у складі "Жирони". Фото: "Жирона"

Також іспанський експерт відповів, що "Жирона" слідкує за багатьма українськими футболістами.

Мудрик цього сезону провів за команду 11 матчів, де забив один м'яч і зробив чотири асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 30 млн євро.

Нагадаємо, Маріно Пушич заявив, що донецький "Шахтар" у наступному матчі зіграє без форварда.

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українські легіонери (футбол) Михайло Мудрик Челсі футбол Жирона Футбол трансфери

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