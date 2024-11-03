Мудрик може відродити кар'єру в одному з іспанських клубів

Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Вінгеру лондонського "Челсі" Михайлу Мудрику досі не вдалося заграти за свою команду. Тому можливий варіант з його орендою в інший клуб.

Експерт порталу El Gol Digital Хесус Карамес розповів, що знає ідеальний клуб для Мудрика.

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Михайло Мудрик у складі збірної України Фото: instagram.com/mmudryk10/

Куди слід перейти Мудрику

Експерт упевнений, що 23-річному українському футболісту ідеально підійде іспанська "Жирона", де виступає його партнер зі збірної України Віктор Циганков.

"Жирона" не зможе викупити футболіста, але може взяти його в оренду, яка допоможе Михайлу реанімувати кар'єру, і клуб зможе нарешті замінити Савіо, який минулого сезону був одним із лідерів бронзового призера Ла-Ліги.

Віктор Циганков у складі "Жирони". Фото: "Жирона"

Також іспанський експерт відповів, що "Жирона" слідкує за багатьма українськими футболістами.

Мудрик цього сезону провів за команду 11 матчів, де забив один м'яч і зробив чотири асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 30 млн євро.

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