Мудрик може відродити кар'єру в одному з іспанських клубів

Експерти назвали ідеальний клуб для реанімування Мудрика
Вінгеру лондонського "Челсі" Михайлу Мудрику досі не вдалося заграти за свою команду. Тому можливий варіант з його орендою в інший клуб.
Експерт порталу El Gol Digital Хесус Карамес розповів, що знає ідеальний клуб для Мудрика.
Куди слід перейти Мудрику
Експерт упевнений, що 23-річному українському футболісту ідеально підійде іспанська "Жирона", де виступає його партнер зі збірної України Віктор Циганков.
"Жирона" не зможе викупити футболіста, але може взяти його в оренду, яка допоможе Михайлу реанімувати кар'єру, і клуб зможе нарешті замінити Савіо, який минулого сезону був одним із лідерів бронзового призера Ла-Ліги.
Також іспанський експерт відповів, що "Жирона" слідкує за багатьма українськими футболістами.
Мудрик цього сезону провів за команду 11 матчів, де забив один м'яч і зробив чотири асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 30 млн євро.
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