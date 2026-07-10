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Главная Спорт Эриксен, который дважды терял сознание на поле, продолжит карьеру

Эриксен, который дважды терял сознание на поле, продолжит карьеру

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 17:51
Кристиан Эриксен продолжит карьеру несмотря на проблемы с сердцем
Кристиан Эриксен во время тренировок. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен хочет продолжить играть в футбол. Его будущее остается неопределенным после того, как у хавбека возникли проблемы с сердцем прямо на поле. Однако он не собирается завершать карьеру. 

Эриксен отдохнул после неприятного инцидента и собирается пройти реабилитацию, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail

Датчанин Кристиан Эриксен считается одним из самых талантливых игроков своего поколения. Его карьера оказалась омрачена проблемами со здоровьем. Во время матча с Финляндией на Евро-2020 он без сознания упал на поле. Врачи провели реанимационные действия и спасли футболисту жизнь. 

Эриксен не бросает футбол 

Игрока прооперировали. Ему поставили кардиостимулятор. Если сердце по какой-то причине перестает биться, он посылает сигнал, который фактически перезапускает орган. Такая ситуация произошла месяц назад во время товарищеского матча сб сборной Украины. 

На этот раз врачам не пришлось бороться за жизнь Кристиана Эриксена, но он напугал партнеров по команде и болельщиков. После поединка 34-летнему футболисту завершить карьеру, однако он хочет продолжить играть после реабилитации. 

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Последним клубом в карьере датчанина был немецкий "Вольфсбург", который вылетел из элитного дивизиона по итогам прошлого сезона. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, где может продолжить карьеру Артем Довбик после ухода из итальянской "Ромы". 

Также Новини.LIVE сообщали о проблеме в украинском футболе, которая возникла из-за действия правила о лимите на легионеров. 

Дания футбол Кристиан Эриксен
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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