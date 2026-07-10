Эриксен, который дважды терял сознание на поле, продолжит карьеру

Кристиан Эриксен во время тренировок. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен хочет продолжить играть в футбол. Его будущее остается неопределенным после того, как у хавбека возникли проблемы с сердцем прямо на поле. Однако он не собирается завершать карьеру.

Эриксен отдохнул после неприятного инцидента и собирается пройти реабилитацию, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Датчанин Кристиан Эриксен считается одним из самых талантливых игроков своего поколения. Его карьера оказалась омрачена проблемами со здоровьем. Во время матча с Финляндией на Евро-2020 он без сознания упал на поле. Врачи провели реанимационные действия и спасли футболисту жизнь.

Эриксен не бросает футбол

Игрока прооперировали. Ему поставили кардиостимулятор. Если сердце по какой-то причине перестает биться, он посылает сигнал, который фактически перезапускает орган. Такая ситуация произошла месяц назад во время товарищеского матча сб сборной Украины.

На этот раз врачам не пришлось бороться за жизнь Кристиана Эриксена, но он напугал партнеров по команде и болельщиков. После поединка 34-летнему футболисту завершить карьеру, однако он хочет продолжить играть после реабилитации.

Последним клубом в карьере датчанина был немецкий "Вольфсбург", который вылетел из элитного дивизиона по итогам прошлого сезона.

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