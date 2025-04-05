Гран-при Японии в Формуле 1 – кто стал победителем

Макс Ферстаппен. Фото: "Формула-1"

На трассе Сузука завершилась квалификация третьего этапа "Формулы-1" — Гран-при Японии. Неожиданным результатом отметился действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Несмотря на критику своего же болида, Ферстаппену удалось показать лучшее время, передает портал Новини.LIVE.

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Как прошла квалификация Гран-при Японии

Ферстаппен в этом сезоне выжимает максимум из болида, который не является самым быстрым в пелотоне. Однако, все равно удивила его победа в квалификации Гран-при Японии, хоть она и свидетельствует о его высоком статусе. Партнер по команде Макса Юки Цунода стал лишь 14-м.

Лидеры сезона Ландо Норрис и Оскар Пиастри из "Макларен" заняли второе (+0,012) и третье (+0,044) места соответственно.

С четвертого места в воскресенье будет стартовать Шарль Леклер из "Феррари".

Джордж Рассел ("Мерседес") — финишировал пятым. Дебютант Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") показал шестой результат, опередив Льюиса Хэмилтона ("Феррари").

Гонка стартует 6 апреля в 8:00 по Киеву.

Топ-10 квалификации Гран-при Японии. Фото: Формула-1

Топ-20 квалификации Гран-при Японии. Фото: Формула-1

Отметим, что после двух первых Гран-при Ландо Норрис лидирует в личном зачете после двух этапов, а "Макларен" удерживает первенство в Кубке конструкторов.

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