Гран-при Японии в Формуле 1 – кто стал победителем

Ферстаппен неожиданно выиграл квалификацию Гран-при Японии-2025
На трассе Сузука завершилась квалификация третьего этапа "Формулы-1" — Гран-при Японии. Неожиданным результатом отметился действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булл".
Несмотря на критику своего же болида, Ферстаппену удалось показать лучшее время, передает портал Новини.LIVE.
Как прошла квалификация Гран-при Японии
Ферстаппен в этом сезоне выжимает максимум из болида, который не является самым быстрым в пелотоне. Однако, все равно удивила его победа в квалификации Гран-при Японии, хоть она и свидетельствует о его высоком статусе. Партнер по команде Макса Юки Цунода стал лишь 14-м.
Лидеры сезона Ландо Норрис и Оскар Пиастри из "Макларен" заняли второе (+0,012) и третье (+0,044) места соответственно.
С четвертого места в воскресенье будет стартовать Шарль Леклер из "Феррари".
Джордж Рассел ("Мерседес") — финишировал пятым. Дебютант Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") показал шестой результат, опередив Льюиса Хэмилтона ("Феррари").
Гонка стартует 6 апреля в 8:00 по Киеву.
Отметим, что после двух первых Гран-при Ландо Норрис лидирует в личном зачете после двух этапов, а "Макларен" удерживает первенство в Кубке конструкторов.
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