Гран-прі Японії у Формулі 1 – хто став переможцем

Макс Ферстаппен. Фото: "Формула-1"

На трасі Сузука завершилась кваліфікація третього етапу "Формули-1" — Гран-прі Японії. Несподіваним результатом відзначився чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен із "Ред Булл".

Попри критику свого ж боліда, Ферстаппену вдалося показати кращий час, передає портал Новини.LIVE.

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Як пройшла кваліфікація Гран-прі Японії

Ферстаппен цього сезону витискає максимум із боліду, який не є найшвидшим в пелотоні. Однак, все одно здивувала його перемога в кваліфікації Гран-прі Японії, бо вона свідчить про його високий статус. Партнер по команді Макса Юкі Цунода став лише 14-м.

Лідери сезону Ландо Норріс та Оскар Піастрі з "Макларен" посіли друге (+0,012) і третє (+0,044) місця відповідно.

З четвертого місця в неділю стартуватиме Шарль Леклер з "Ферарі".

Джордж Рассел ("Мерседес") – п’ятим. Дебютант Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") показав шостий результат, випередивши Льюїса Гемілтона ("Феррарі").

Гонка стартує 6 квітня о 8:00 за Києвом.

Топ-10 кваліфікації Гран-прі Японії. Фото: Формула-1

Топ-20 кваліфікації Гран-прі Японії. Фото: Формула-1

Зазначимо, що після двох перших Гран-прі Ландо Норріс лідирує в особистому заліку після двох етапів, а "Макларен" утримує першість у Кубку конструкторів.

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