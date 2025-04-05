Гран-прі Японії у Формулі 1 – хто став переможцем

Ферстаппен несподівано виграв кваліфікацію Гран-прі Японії-2025
На трасі Сузука завершилась кваліфікація третього етапу "Формули-1" — Гран-прі Японії. Несподіваним результатом відзначився чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен із "Ред Булл".
Попри критику свого ж боліда, Ферстаппену вдалося показати кращий час, передає портал Новини.LIVE.
Як пройшла кваліфікація Гран-прі Японії
Ферстаппен цього сезону витискає максимум із боліду, який не є найшвидшим в пелотоні. Однак, все одно здивувала його перемога в кваліфікації Гран-прі Японії, бо вона свідчить про його високий статус. Партнер по команді Макса Юкі Цунода став лише 14-м.
Лідери сезону Ландо Норріс та Оскар Піастрі з "Макларен" посіли друге (+0,012) і третє (+0,044) місця відповідно.
З четвертого місця в неділю стартуватиме Шарль Леклер з "Ферарі".
Джордж Рассел ("Мерседес") – п’ятим. Дебютант Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") показав шостий результат, випередивши Льюїса Гемілтона ("Феррарі").
Гонка стартує 6 квітня о 8:00 за Києвом.
Зазначимо, що після двох перших Гран-прі Ландо Норріс лідирує в особистому заліку після двох етапів, а "Макларен" утримує першість у Кубку конструкторів.
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